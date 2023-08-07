İSİG Meclisi'nden rapor... İlk yedi ayda en az 1051 işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:10

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:10

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi temmuz ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.

İSİG tarafından yayımlanan raporda, "İşçiler tarlalarda, yollarda, inşaatlarda, elektrik direklerinde, tersanelerde, bürolarda... 40-50 derece hissedilen sıcaklıklarda çalışmaya devam ettiler. İzmir’de bir kadın PTT işçisi arkadaşımız öğle sıcağında dağıtım yaparken beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Osmaniye’de bir enerji işçisi arkadaşımız çalışırken kalp krizi geçirdi" denildi.

Rapora göre 2023 yılının ilk altı ayında ocakta 116, şubatta 195, martta 130, nisanda 123, mayısta 146, haziranda 159 ve temmuzda 182 olmak üzere en az 1051 işçi hayatını kaybetti.

Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

"Trafik, Servis Kazası nedeniyle 52 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 35 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 22 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 17 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 16 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 9 işçi; İntihar nedeniyle 6 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 5 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 6 işçi hayatını kaybetti…"

Temmuz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı "14 yaş ve altı 6 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 38 işçi, 30-49 yaş arası 63 işçi, 50-64 yaş arası 47 işçi, 65 yaş ve üstü 15 işçi, yaşını bilmediğimiz 9 işçi hayatını kaybetti…" şeklinde açıklandı.