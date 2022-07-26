İSİG’den Aliağa raporu: 9 yılda Aliağa'da en az 97 işçi yaşamını yitirdi

26 Temmuz 2022 Salı, 22:08

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Brezilya’dan Türkiye’ye getirilecek asbestli gemi Nãe Sao Paulo tartışmalarının odağındaki Aliağa’yla ilgili bir rapor hazırladı. İSİG 'Aliağa İş Cinayetleri Raporu'nda 2013-2022 yılları arasında İzmir Aliağa’da en az 97 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Üç bölümden oluşan raporun ilk bölümünde Sao Paulo uçak gemisinin Aliağa’ya geleceğinin öğrenilmesi nedeniyle “Asbest nedir” sorusuna yer verildi. İkinci bölümde 6331 Sayılı İSG Yasası’nın uygulanmaya başladığı 2013’ten bu yılın ilk altı ayını kapsayan sürede Aliağa’da meydana gelen iş cinayetleri ve çalışma koşulları değerlendirildi. Üçüncü bölümde de söz konusu değerlendirme grafiklerle aktarıldı.

Raporda Aliağa’da kaydedilen işçi yaralanmalarının ve ölümlerinin başlıca nedenlerinin ezilme, patlama, yangın ve yüksekten düşme olduğu belirtildi.

Ezilme, patlama, yüksekten düşme, zehirlenme, asbest...

2013-2022 yılları arasında Aliağa’da en az 97 işçi hayatını kaybettihttps://t.co/EPGX4XZ4eI pic.twitter.com/ruf0oGUFoX — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) July 26, 2022

"İŞ CİNAYETLERİNİN YÜZDE 28'İ GEMİ SÖKÜMDE"

Raporun ikinci bölümünde şunlara yer verildi:

"Bilgi kaynaklarımıza da baktığımızda (101 bin nüfuslu) Aliağa’da meydana gelen her üç işçi ölümü (özellikle gemi söküm ve metalde) ulusal basına yansımamakta, SGK’ya bildirim yapılsa da toplumdan gizlenmeye çalışılmaktadır. Ancak yereldeki sınıf hareketi sayesinde gizlenmeye çalışılan ölümler basına yansımaktadır.

İş cinayetlerinin yüzde 28’i gemi sökümde ve yüzde 27’si de metaldedir. Yani işçi ölümlerinin yarıdan fazlası bu iki sektörde meydana gelmektedir. Özellikle gemi söküm sektörüne dikkat çekmek istiyoruz. Son bir yılda bu sektörde gerçekleşen 7 işçi ölümü kulağa az gelebilir. Zira Türkiye’de her yıl 2000 civarında işçi çalışırken ölüyor. Ancak ilçede 1500 civarında gemi söküm işçisi bulunduğunu, oran olarak baktığımızda Aliağa gemi söküm sektöründeki ölümlerin oranının Türkiye’de resmi olarak açıklanan işçi ölüm oranının 30 katına denk geldiğini belirtirsek durum daha iyi anlaşılacaktır.

Gemi söküm ve metal sektörlerinde 'çavuş' denilen patrona yakın işçiler vasıtasıyla bir çeşit taşeron-güvencesiz çalıştırma koşulu hakim kılınmıştır. İşçiler uzun ve yoğun bir biçimde iş güvenliği-güvencesinden yoksun bir biçimde çalıştırılmaktadır. Kimya ve inşaat işkolunda da taşeron çalıştırma yaygındır. Ölen 16 kimya işçisinin 11’i taşeron işçidir. Ölen 11 inşaat işçisinin tamamı taşeron işçidir.

İşçi yaralanmalarının ve ölümlerinin başlıca nedenleri ezilme, patlama, yangın ve yüksekten düşme. İşçilere ilk yardım-ambulans sonrası ilk müdahale Aliağa Devlet Hastanesi’nde yapılıyor. Ciddi vakalarda işçiler Menemen, Bozyaka ve Çiğli’ye sevk ediliyor. İçinde mikro cerrahi ve yanık ünitesi de olan meslek hastanesinin inşaatı ise hala sürüyor."