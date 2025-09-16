Borsada bazı işlemlerde manipülasyon iddiasıyla ekonomist Işık Ökte dahil 14 kişi gözaltına alındı. Peki, Işık Ökte kimdir? Ekonomist Işık Ökte neden gözaltına alındı?

IŞIK ÖKTE KİMDİR?

Işık Ökte, eğitimini Borsa Robert Lisesi’nin ardından ABD’de Hamilton College’de ekonomi ve matematik alanlarında tamamladı.

1994 yılında Goldman Sachs’ın yatırım bankacılığı bölümünde kariyerine başlayan Ökte, üç yıl boyunca bankacılık ve bono araştırma departmanlarında görev yaptı. 1997’nin sonlarında Broadway Trading şirketinde New York Borsası temsilcisi olarak çalışmaya devam etti. 2000 yılında JP Capital’de yönetici pozisyonuna getirildi.

2010’da Finans Invest’te Başkan Yardımcısı olan Ökte, daha sonra Halk Invest ve TEB Invest’te stratejist olarak görev aldı. Kariyerine finansal danışman ve fon yöneticisi olarak devam etmektedir.

IŞIK ÖKTE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında , manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.