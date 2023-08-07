Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:30

İstanbul'da sabaha karşı gökyüzünde beliren ışık patlaması panik yarattı. Sosyal medya kullanıcıları İstanbul semalarında ışık patlaması gördü. Yurttaşlar arama motorlarında ışık patlaması ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Işık patlaması nedir, neden olur? Işık patlaması nerede oldu? İstanbul'a meteor mu düştü? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'A METEOR MU DÜŞTÜ?

İstanbul'da bugün saat 02.30 civarlarında gökyüzünde görülen ve nedeni bilinmeyen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Bu durum sonrası "Işık patlaması nedir?" sorsunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi meteor düştüğünü iddia etti.

IŞIK PATLAMASI NEDEN OLUR, DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Bilindiği üzere tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzere İletişim Başkanlığı'ndan açıklamna yapılmıştı.

Açıklamada "Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar, kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

IŞIK PATLAMASI ZARAR VERİR Mİ?

Işık patlamasının ne kadar zararı olup olmadığı bilinmiyor.