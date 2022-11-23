Deprem sırasında ortaya çıkan ışık patlaması kameralara yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen ve Zonguldak’ın Alaplı’da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem sırasında ortaya çıkan görüntü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:58
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Alaplı ilçesinde bir vatandaşa ait evin kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin depremden saniyeler öncesinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

Alaplı ilçesinde deprem sırasında ortaya çıkan ışık huzmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


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