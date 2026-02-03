Işıl Öykü Dinç'in ailesi 2 aydır 'tehdit' mesajları aldığını açıklamıştı: Cumhuriyet yazdı, savcılık harekete geçti!

İstanbul Pendik’te, 18 Mayıs 2025'te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçuyla dava açıldı.

Dava süreci devam ederken Dinç'in ailesi, bir süredir kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Konunun gazetemizce gündeme getirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDULAR

Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, savcılığa çağrıldığını belirterek konunun basına yansımasının ardından savcılığın haberdar olduğunu dile getirdi.

Dinç, “Her şeyi detaylıca anlattık, gelen aramalar, mesajlar tutanağa işlendi. Aileme ve kızımın kabristanına koruma talep ettim. Dilekçeyi ivedi şekilde işleme alınarak emniyetin bilgilendirilecekler ve koruma taleplerimizin en kısa sürede devreye gireceğini belirtti. Savcı yakından ilgilendi konuya hassasiyetle yaklaşıp bu tehdit mesajlarını son derece ciddiye aldı. Ona göre de süreçleri başlattı. Bugün itibarıyla emniyete de bilgi verileceğini belirtti. ‘Tehdit olduğunu hissettiğiniz bir telefon, bir yazı olduğunda buyurun gelin’ dedi. Bir yandan karakola geçtiğimizde de terörle mücadele ekipleri orada bizi bekliyormuş. Onlar da sürecin bir parçası olmuşlar. Bu konuya hassasiyet gösterdiler” dedi.