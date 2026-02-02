Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç'in ailesi 2 aydır 'tehdit' mesajları aldığını açıkladı: Olayın arkasında çete mi var?

İstanbul Pendik’te, 18 Mayıs 2025'te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçuyla dava açıldı. Dava süreci devam ederken Dinç'in ailesi, bir süredir kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, iki aydır tehdit edildiklerini ve tehdit eden kişilerin mesajların altına sosyal medya platformu Discord'daki profillerinin linklerini bıraktığını söyledi. Aile, tehdit mesajı atan kişilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

'ŞİMDİ OĞLUMUZ İÇİN ENDİŞELİYİZ'

Dinç, “Tehditlerin tamamı yurt dışı numaralar üzerinden geliyor. Sadece bana değil aileme de mesajlar geliyor. Gece saatleri mesaj atıyorlar. Yurt dışındaki bir numara üzerinden arama geldi. Telefonu açmayacaktım ama bir bakayım dedim. Açtığım anda ölmüş kızıma kadar küfürler edildi. Sonra bu konuşmalarımızı ses kaydı alıp YouTube üzerinden paylaştılar. Ancak bir süre sonra sildiler. Yaptığımız bütün paylaşımları silmemizi istiyorlar. Davadan çekilmezsek tüm ailemizi kızımızın yanına gömeceklerini belirtiyorlar. Kızımızın mezarına zarar vereceklerini de söylediler. Özellikle 8 yaşındaki oğlumuz için endişeliyiz” dedi.

‘ŞEHİT POLİSİMİZİN BABASINI DA ARAMIŞLAR’

İstanbul Güngören’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesinin de benzer mesajlar aldığını dile getiren Dinç, “Mesaj atan kişiler, mesajın sonuna Discord kanallarını yazıyor ve Discord kanallarının isimleri üzerinden reklamlarını yapıyorlar. Bu kişiler kim ise ortaya çıksın diye şikayette bulunduk. Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyarete gittik eşimle. Eşim Atlas’ın annesiyle birebir yarım saate yakın bir görüşme yaptı. O görüşme esnasında Atlas’ın annesi, eşime gelen mesajlardan ve aramalardan bahsetmiş. Eşim kontrol ettiğinde aynı mesaj içeriklerinin Atlas'ın annesine de geldiğini gördük. Sadece kelimeler değişiyor. Ayrıca bir hafta önce de bir şehit polisimizin babasını aramışlar ve şehit polise küfürler, hakaretler edilmiş. Yine aynı mesaj içerikleri ve aynı kanallar” ifadelerini kullandı.

Dinç, bahsi geçen hesapların ve kişilerin bulunması için çağrıda bulundu.