Işıl Öykü Dinç'in ailesi 'tehdit' mesajlarının sürdüğünü açıkladı: 'İlla zarar görmemiz mi bekleniyor?'

İstanbul Pendik’te, 18 Mayıs 2025'te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Dava süreci devam ederken Dinç'in ailesi, bir süredir kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Aile ardından savcılığa çağrıldı ve tehdit eden kişiler hakkında soruşturma açıldığı açıklandı. Ancak aile, tehditlerin devam ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Ayrıca, tehdit mesajı atan bazı numaraların Yozgat’ta trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Muhammet Halıcı’nın ve KYK yurdunda, asansör düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın ailesine de benzer mesajlar attığı ortaya çıktı.

'EŞİME KIZIMA TEHDİTLER HAKARETLER...'

Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, savcılığın haberlerden sonra harekete geçtiğini belirterek, “Bu çerçevede koruma talebimizle alakalı savcı hızla harekete geçti. Ancak bu tehditler hala devam ediyor. Özellikle çete üyeleri X platformu üzerinden ulu orta artık eşime, kızıma küfürler, tehditler, hakaretler ediyor. Hatta geçen hafta itibarıyla bir kişinin bu adres bilgilerini, telefon numarasını, ismini, soy ismini, her şeyini tespit ettik ve yine aynı şekilde savcılığa teslim ettik” dedi.

“Yozgat'ta yine kızım gibi trafik terörüne kurban giden Muhammet Halıcı'nın ve Aydın'da KYK yurdunda asansör faciasına kurban giden Zeren Ertaş’ın ailesini tehdit eden yine aynı numara üzerinden bir kişi” diyen Dinç, “Üç aileye de tehdit mesajlarını, küfürleri, hakaretleri gönderen aynı kişi, aynı numara üzerinden gönderiyor. Diyelim ki yurtdışı numaralar bulunamıyor. X platformunun Türkiye temsilciliği var. Bu profiller üzerinden direkt bu kişilerin tüm bilgileri de çok kolaylıkla tespit edilebilecek durumda. Yetkililer illa biz mağdur ailelerden birilerinin zarar görmesini mi bekliyor? Zaten bizler evlatlarımızı kaybetmiş aileler olarak fazlasıyla canımız yanarken devletten de destek göremiyoruz” ifadelerini kullandı.