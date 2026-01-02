Işıl Öykü için imza kampanyası

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan açılan dava sürüyor. Dinç’in ailesi geçen aylarda change.org üzerinden imza kampanyası başlatırken kampanya 14 bin imzayı aştı.

AİLE ADALET ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, “Bizlerin ocağına ateş düştü. Başka ocaklar sönmesin, başka ailelerin canı yanmasın. Trafik cinayetlerinde cezalar caydırıcı olmalı. Bu ülkede maalesef bir gün herkes adalet arayacak. Sadece bilmedikleri çocuklar, tanımadıkları çocuklar ölmeyecek bu ülkede” ifadelerini kullandı