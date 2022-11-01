Işıl'ın kolunu kıran erkeğe istinafta da 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi
İZMİR'de, Işıl Dalgıç'ın (30) kolunu kıvırıp, kırdığı suçlamasıyla yargılanan Melih Gazi Çıbıkçı'ya (30) 2 ay ertelemeli olarak verilen 10 ay hapis, istinafta bozuldu. Yerel mahkemenin eksik ceza tayininde bulunduğuna kanaat getiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıp, bu cezasını da erteledi.
Gaziemir ilçesinde, 12 Ekim 2020'de Işıl Dalgıç ile Melih Gazi Çıbıkçı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Melih Gazi Çıbıkçı, Işıl Dalgıç'ın sağ kolunu kıvırıp, kırılmasına neden oldu.
4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Darp raporu alan Dalgıç, Çıbıkçı'dan şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Melih Gazi Çıbıkçı hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçen yıl haziran ayında görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Çıbıkçı, Dalgıç'ı kasten yaralamadığını savundu.
Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda da Işıl Dalgıç'ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek gibi olduğu belirtildi.
HEM TAHRİK HEM DE İYİ HAL İNDİRİMİ
Ocak ayında İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra haksız tahrik indirimi ve sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza, 2 yıl ertelenerek 10 ay hapse çevrildi.
İSTİNAF CEZAYI AZ BULDU
Tarafların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık Melik Gazi Çıbıkçı, şikayetçi Işıl Dalgıç ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan Dalgıç, dirsek üst kısmından omza kadar yükselen dikiş izi olduğunu ve 1 yıl kadar kolunu kullanamadığını söyledi. Dalgıç'ın avukatı Sema Ayatar da söz konusu olayda tahrik hükümlerinin uygulanmasının yerinde olmadığını belirterek sanığın en ağır hadden cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin eksik ceza tayininde bulunduğunun altını çizdi. Savcı, sanığın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mütalaaya itiraz eden Çıbıkçı'nın avukatı, olayın kazara olduğunu savundu. Son sözü sorulan sanık Melih Gazi Çıbıkçı ise "Takdir mahkemenindir" dedi.
CEZASI ERTELENDİ
Savunmaların ardından karar açıklandı. Yerel mahkemenin kararını bozan 1'inci Ceza Dairesi, sanık Çıbıkçı'yı 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl hapse çarptırırken, olayda Dalgıç'ın vücudunda hayat fonksiyonlarını 4'üncü derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığı oluştuğu için cezayı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.
Kararda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının dosya içeriğine göre kesin olarak belirlenemediğine kanaat getiren Ceza Dairesi, iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıp, bu cezasını da erteledi.
Ceza Dairesi'nin kararını avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıyacaklarını söyleyen Dalgıç, "Üst mahkemede sanığın cezası arttı ancak biz iyi hal ve tahrik indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
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