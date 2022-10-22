Şoför esnafından vergi indirimi talebi

22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:08

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarını yenilemek isteyen şoför esnafının vergi indirimi beklediğini ifade etti.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, şoförlerin yurttaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve trafikte daha konforlu seyretmek için ticari araçlarını yenilemek istediklerini bildirdi.

"İNDİRİMLE PİYASADA ARAÇ FİYATLARI DÜŞEBİLİR"

Bunun için haziran 2019'da sona eren ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Apaydın, ticari araçlara yönelik ÖTV'nin yanında KDV indiriminin de piyasada araç fiyatlarını düşüreceğine dikkati çekti.

Vergi indiriminden taksici, dolmuşçu, servisçi, kamyoncu gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının memnun olacağını ve yurttaşların daha kaliteli hizmet alacaklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Neticede şoför esnafımızın araçlarının da bir miadı var. Güncel piyasada mevcut fiyat artışları esnafımızın araç yenilemesini zorlaştırdığı gibi araçlarını yenileyemeyen esnafı da birtakım sorunlarla baş başa bırakıyor. Pandemiden yeni çıkan ve işlerini toparlamaya çalışan şoför esnafımızın araçlarını yenileyerek hizmet kalitesini artırmasına vesile olunmalı. Devletimiz her zaman esnafının yanında olduğu gibi oluşan bu sıkıntının giderilmesi için de beklentiye ilaç olmalı."