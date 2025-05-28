'İşimi elimden aldı' diyerek seslendi! Ece Erken'in 'Fikret Orman' ve 'Esra Erol' iddiası gündem oldu

TV8'deki “Gel Konuşalım” programının canlı yayınında konuşan Ece Erken, eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın kendisine kulübün özel bir gecesi için sunuculuk teklif ettiğini, ancak daha sonra bu etkinliği Esra Erol’un sunduğunu açıkladı.

Erken, “Eymen’in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman’ı tanıştırdım. Bir anda o geceyi Esra sundu. Bana haber bile verilmedi” diyerek sitemini dile getirdi.

"BANA AÇIKLAMA BİLE YAPMADI"

Kendisi gibi fanatik bir Beşiktaşlıya bu görevin verilmemesine isyan eden Erken, “Ben o geceyi boş bırakmıştım. Bana açıklama bile yapmadı. Bu bir karakter meselesi…” diyerek tepki gösterdi.

Duyduklarını şaşıran Ece Erken’in program partneri Nur Tuğba Namlı ise “Nasıl haber vermedi?” şeklinde karşılık verdi. Erken’in Esra Erol ve Fikret Orman hakkındaki iddiaları, sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

Konuyla ilgili Erol veya Orman’dan henüz bir açıklama gelmedi.