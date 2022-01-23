Isınmak içi yakmışlardı, soba can aldı

23 Ocak 2022 Pazar, 18:38

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin birlikte yaşadığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yaktı. Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, yaktıkları ateş sonrasında uykuya daldı.

ISINMAK İÇİN YAKMIŞLARDI

Ardaından ise Han ve Güllevaz, kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.