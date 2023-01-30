Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu
Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu.
Batman'ın Beşevler Mahallesi'nde teyzesinin evine ait kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A.'yı hareketsiz gören akrabaları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olaya ilişkin çocuğun babası Ö.F.A'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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