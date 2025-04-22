İskelede 12. katta can pazarı: 2 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı!

Antalya’da 12. katta kurulan dış cephe iskelesinde duvar yıkıldı, iki işçi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan işçiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İskelede 12. katta can pazarı: 2 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:51

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1447. sokakta bulunan bir apartmanda, dış cephe boyama çalışmaları sırasında facianın eşiğinden dönüldü.

Apartmanın çatısında, boya iskelesi kurulu olduğu sırada duvarın bir kısmı çöktü.

O esnada 12. katta bulunan işçiler Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, çöken duvarın ardından iskelede asılı kaldı.

Olay yerine kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Özel merdivenli araçla yürütülen kurtarma çalışması, çevredeki vatandaşların ilgisiyle takip edildi.

YARIM SAAT SONRA AŞAĞI İNDİRİLDİLER

Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından işçiler aşağıya indirildi.

Vücutlarında boya izleri ve tozlarla aşağıya indirilen işçilerin hafif sıyrıklar dışında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçiler, "Yukarıda duvar yıkıldı" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi.


Etiketler: #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Antalya

İlgili Haberler

Antalya'da sır olay: Çay kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya'da sır olay: Çay kenarında erkek cesedi bulundu
Antalya'da turfanda hasat yapıldı! İlk mahsuller Kahramanmaraş'a gönderildi

Antalya'da turfanda hasat yapıldı! İlk mahsuller Kahramanmaraş'a gönderildi
Bakanlığa 'Antalya Müzesi yıkılmasın' talebi

Bakanlığa 'Antalya Müzesi yıkılmasın' talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler