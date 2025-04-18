Antalya'da sır olay: Çay kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Antalya'da sır olay: Çay kenarında erkek cesedi bulundu
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AA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:04

Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Düden Çayı'nda tekneyle su teresi aramaya çıkan S.K, çayın kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Dalgıç polislerin çalışmasıyla çaydan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Antalya

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