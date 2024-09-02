İskelede panik anları! Denize düşen çocuğu babası ve çevredekiler kurtardı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip denize düşen küçük kız çocuğu, suya atlayan babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında gemiden anne ve babası ile inen küçük kız çocuğu, iskele ve gemi arasındaki boşluğu fark edemeyince denize düştü.
Küçük kız, suya atlayan baba ve çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kurtarıldı.
Öte yandan sağlık durumu iyi çocuğun denize düşme ve kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.
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