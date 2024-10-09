İskeleden denize atlayıp kuma çakılmıştı: 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:40

Mavikent Mahallesi Karaöz sahilinde, 7 Eylül Cumartesi günü iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşı ile birlikte Mavikent Karaöz sahiline giden Yunus Gürdal, iddiaya göre sahilde bulunan ahşap iskeleden denize atladı.

Denizin sığ olduğunu fark edemeyen Yunus Gürdal, baş aşağı denize atlayınca kumlara çakıldı. Arkadaşları, Yunus’un uzun süre denizden çıkmadığı fark ederek suya dalıp arkadaşını çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından Gürdal, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Boynunda 3 ayrı kırık olduğu ve ciğerlerine kum kaçtığı tespit edilen Güral, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ciğerlerinden ameliyat olan Yunus Gürdal, yaklaşık bir aydan beri tedavi gördüğü hastanede önceki gün tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesinin Kumluca ilçesinde seracılık yaptığı belirtilen Yunus Gürdal’ın cenazesi, Isparta’nın Sütçüler ilçesi Bucakdere köyünde toprağa verilecek.