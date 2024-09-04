Troya Ören Yeri'nde 3 bin yıllık iskelet bulundu: Yüzlendirme çalışmaları başlıyor

Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:12

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:12

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan ve 5.600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Ören Yeri'nde 2024 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Agora bölgesinde devam eden kazılarda, M.Ö. 13. ve 14. yüzyıla tarihlenen bir iskelet bulundu. Bu iskeletin kafatası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) adli tıp uzmanları tarafından ilk kez yüzlendirilecek. Bu çalışma sayesinde iskeletin sahibi olan kişinin yaşı, ölüm nedeni, geçirdiği hastalıklar, çevre şartları ve beslenme şekli gibi detaylar ortaya çıkarılacak.

Troya Ören Yeri, UNESCO'nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği önemli bir arkeolojik alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, ÇOMÜ'nün desteği ve İçdaş sponsorluğunda yürütülen kazılar, yıl boyunca kesintisiz olarak devam ediyor.

Kazı Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Agora bölgesinde süren kazılarda 10. Troya'nın, yani Doğu Roma ve Bizans Dönemi'ne ait bir mezarlığa ulaşıldığını belirtti. Prof. Dr. Aslan, “Bu yıl kazılarda farklı bir yöntem uygulayarak, ÇOMÜ'nün adli tıp uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Amacımız bu insanların yaşları, ölüm nedenleri ve sağlık durumları hakkında bilgi edinmek. Ayrıca, Troya'da ilk kez bir iskeletin yüzlendirilmesi yapılacak. Bu sayede son Troyalıların yüz hatlarını, saç ve göz renklerini belirleyebileceğiz” dedi.

Prof. Dr. Aslan, önceki yıllarda Troya'da birçok iskelet ve kafatası bulunduğunu, ancak bu sene ilk kez yüzlendirme işlemi yapılacağını vurguladı. Bu çalışma, tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden inşa edilen Troya'nın son sakinlerine dair önemli bilgiler sunacak.