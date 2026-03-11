Cumhuriyet Gazetesi Logo
'İşkence edilerek öldürüldü' iddiası... Metruk iş yerinde erkek cesedi bulundu!

11.03.2026 10:37:00
DHA
Kahramanmaraş’ta 62 yaşındaki Osman Doğan, metruk bir binada öldürülmüş olarak bulundu. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan’ın öldürülmesiyle ilgili polis çalışma başlattı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi’nde dün saat 19.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 112 acil servisi arayan bir kişi, 5’inci sokaktaki metruk binada bir erkeğin kanlar içinde hareketsiz ve çıplak şekilde yattığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Osman Doğan’a (62) ait olduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan’ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Osman Doğan’ı öldüren kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

