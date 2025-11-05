İskenderun Körfezi'nde 'zehirli denizanası' alarmı: Vakalar arttı!

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığının halen 24 santigrat derece dolaylarında seyrettiğini, bu durumun da Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonunu artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Özcan, "Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İskenderun Körfezi'nde özellikle Kızıldeniz göçmeni zehirli denizanalarının popülasyonunda ciddi bir artışa yol açtı. Zaman zaman bu canlıların sahil kesimlerine, mendirek çevrelerine kadar yaklaştıklarını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın bu dönemde temastan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor” dedi.

NE YAPMALI?

Vatandaşların bu dönemde denizanalarına temas etmemesi gerektiğini belirten Özcan, "Temas halinde ciltte yanma ve tahriş oluşabilir. Bu durumda kaşımak veya ovuşturmak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Temas eden bölge deniz suyuyla nazikçe temizlenmeli, mümkünse amonyakla bölgeye müdahale edilmeli ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.