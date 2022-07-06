İskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Ebru Orbey yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:55
İskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Abone Ol google-news

Hatay'daki olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çankaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İçerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşan ve plakası alınamayan başka bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.

Saldırıda otomobildeki 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, saldırı sonrası otomobili yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İskenderun Devlet Hastanesi'ne kadar sürdü. Otomobildeki 7 yaralı, hastane personeli tarafından acil servise taşındı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Orbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan 6 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. 

Olayın ardından cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya devam ediyor. 

 


hatay İskenderun
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler