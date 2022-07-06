İskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Ebru Orbey yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.
Hatay'daki olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çankaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İçerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşan ve plakası alınamayan başka bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.
Saldırıda otomobildeki 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, saldırı sonrası otomobili yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İskenderun Devlet Hastanesi'ne kadar sürdü. Otomobildeki 7 yaralı, hastane personeli tarafından acil servise taşındı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Orbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan 6 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Olayın ardından cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya devam ediyor.
Video Haberler
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
- Sağlıkçılardan iş bırakma kararı!
- Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Ankapark davası sonuçlandı
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi