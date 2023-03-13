İskenderun'da şiddetli yağış çadır kenti vurdu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen ve çadırda yaşayan vatandaşlar şiddetli yağmurun etkisiyle zor anlar yaşadı.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:20
İskenderun'da şiddetli yağış çadır kenti vurdu!
Abone Ol google-news

İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen ve evleri hasar alan depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu.

Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü. Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere alt yapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.


İskenderun depremzede şiddetli yağış

İlgili Haberler

İskenderun'da deniz yükseldi, sahil yolu su altında kaldı

İskenderun'da deniz yükseldi, sahil yolu su altında kaldı
İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı
Prof. Dr. Öztürk'ten 'İskenderun' tespiti: 'Depremden 29 dakika sonra alttan su kaynamış!'

Prof. Dr. Öztürk'ten 'İskenderun' tespiti: 'Depremden 29 dakika sonra alttan su kaynamış!'

En Çok Okunan Haberler