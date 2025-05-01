İSKİ açıkladı: 1 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 1 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 1 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:41

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 1 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

1 Mayıs 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İşte 1 Mayıs Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,07 olarak ölçüldü. 1 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %93,49

Darlık Barajı: %82,15

Elmalı Barajı: %93,79

Terkos Barajı: %80,77

Alibey Barajı: %61,95

Büyükçekmece Barajı: %71,66

Sazlıdere Barajı: %58,15

Istrancalar Barajı: %67,6

Kazandere Barajı: %95,33

Pabuçdere Barajı: %94,75


Etiketler: #Ömerli Barajı #Terkos Barajı #baraj doluluk oranı #elmalı barajı

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 29 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 29 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Şafak Başa’nın koruma talebi belgesine Cumhuriyet ulaştı: Onay verilmeyen alan, baraja 600 metre mesafede

Şafak Başa’nın koruma talebi belgesine Cumhuriyet ulaştı: Onay verilmeyen alan, baraja 600 metre mesafede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler