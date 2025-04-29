Şafak Başa’nın koruma talebi belgesine Cumhuriyet ulaştı: Onay verilmeyen alan, baraja 600 metre mesafede

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:54

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ifadesinde suçlamaları reddederken şikâyetçi olan kişinin, su havzasını korumaya yönelik verdiği olumsuz rapor sonrası kendisini tehdit eden kişi olduğunu belirtti. Cumhuriyet, Başa’nın İstanbul Valiliği’ne 18 Temmuz 2024’te yaptığı koruma talebi başvuru belgesine ulaştı.

MADENCİLİK FİRMASI

Başvuruda Başa, su havzalarının bir kısmının kaçak yapılar tarafından işgal edildiğini, İSKİ Genel Müdürlüğü olarak su havzalarını kaçak yapılardan arındırmak için mücadele ettiklerini belirtti. Bu nedenle içme suyu havzalarının kirletilmemesi için havza koruma çalışmalarını engellemeye çalışan şahıslar tarafından hedef konumuna getirilebileceğini belirten Başa, “Tarafıma yönelik istenmeyen ve infial yaratacak olayların önceden önlenebilmesi adına” diyerek polis koruması istedi.

Başa, ifadesinde kendisinden şikâyetçi olan kişilerin Tanpa Madencilik olarak Ömerli Barajı’na 600 metre mesafesinde bulunan parseli döküm alanı olarak kullanmak için izin istediklerini ancak su havzalarının korunması açısından bu isteğe olumlu görüş vermenin söz konusu olamadığını belirtti. Başa, bu yüzden firmanın ortağı veya temsilcisi olan kişilerin İSKİ temsilcilerini defalarca tehdit ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını söyledi. Başa ayrıca o dönem tehditlerde bulunan bu kişilerin, 19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyonlar sonrasında fırsattan istifade ederek şikâyette bulunduklarının altını çizdi.

‘İLERİ DERECE KALP HASTASI’

Şafak Başa’nın avukatı Kerem Donat ise Başa’nın İSKİ tarihinin, en çok su havzası çevresi yıkımı yapan genel müdürü olduğunun altını çizdi.

Donat, müvekkilinin sağlık sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Şafak Başa ileri seviye kalp hastasıdır. Nezarethane koşullarını kaldırabilecek durumda olmadığı sağlık raporları ile sabittir, evraklar Emniyet ve savcılığa sunulmuştur.”