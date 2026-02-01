İSKİ açıkladı: 1 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 1 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
1 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 28,24 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %40.51
Darlık Barajı: %46,68
Elmalı Barajı: %80,77
Terkos Barajı: %16,67
Alibeyköy Barajı: %22,37
Büyükçekmece Barajı: %18,77
Sazlıdere Barajı: %16,44
Istrancalar Barajı: %39.31
Kazandere Barajı: %4,03
Pabuçdere Barajı: %7,43