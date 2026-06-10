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İSKİ açıkladı: 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

10.06.2026 09:59:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 10 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 10 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

10 HAZİRAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 10 Haziran 2026  baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 69,02 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 94,86

Darlık Barajı: yüzde 88,78

Elmalı Barajı: yüzde 92,71

Terkos Barajı: yüzde 58,21

Alibey Barajı: yüzde 64,23

Büyükçekmece Barajı: yüzde 51,98

Sazlıdere Barajı: yüzde 42,34

Istrancalar Barajı: yüzde 21,73

Kazandere Barajı: yüzde 53,58

Pabuçdere Barajı: yüzde 51,24

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