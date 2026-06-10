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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 10 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 10 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.06.2026 09:48:00
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 10 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:33:58  39.5913   25.9570        8.2      -.-  1.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)     

08:08:16  39.2483   28.9952        5.1      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

07:52:45  38.9907   42.8888        5.0      -.-  2.8  -.-   ARMUTLU-PATNOS (AGRI)                        

07:13:48  39.2517   28.9472        6.7      -.-  2.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                      

06:46:26  39.2543   28.9765        5.1      -.-  0.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

06:23:15  39.2285   28.9825       13.2      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

05:59:00  36.9723   28.9768        3.6      -.-  1.3  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                     

05:31:08  38.5995   31.0472        5.0      -.-  3.3  3.4   YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)               

05:26:33  39.2362   29.0335        2.4      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                    

04:38:37  40.5332   42.5590        7.4      -.-  1.2  -.-   BEYKOY-SELIM (KARS)                          

04:30:42  39.2323   28.0003        9.7      -.-  1.8  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                      

04:06:37  38.2528   37.1607        5.0      -.-  1.8  -.-   ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

03:54:10  39.0553   28.2455       14.9      -.-  1.1  -.-   DUTLUCA-GORDES (MANISA)                      

03:41:40  40.6945   29.4235        8.2      -.-  1.4  -.-   TAVSANLI-ALTINOVA (YALOVA)                   

03:22:50  36.9497   27.2760       15.5      -.-  1.2  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                      

03:01:06  38.2267   38.0770        4.4      -.-  1.7  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                   

02:44:28  38.7277   25.8568        6.6      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                   

02:35:03  39.9010   40.0722        5.0      -.-  2.4  -.-   BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)                  

02:14:07  38.1092   37.5503        5.0      -.-  1.3  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)      

02:06:48  39.2452   28.9628        7.1      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

01:49:05  39.4825   25.3348        3.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                   

00:17:44  39.5552   27.7677       12.8      -.-  2.5  -.-   KOZOREN-(BALIKESIR)                          

00:10:53  39.2810   29.1183        5.1      -.-  1.9  -.-   KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)                      

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