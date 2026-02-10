İSKİ açıkladı: 10 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 10 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
10 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Barajlarının Genel Doluluk Oranı: %35.8
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %410,108
Darlık Barajı: %53,103
Elmalı Barajı: %103,54
Terkos Barajı: %22,73
Alibey Barajı: %30,85
Büyükçekmece Barajı: %25,310
Sazlıdere Barajı: %22,44
Istrancalar Barajı: %68,04
Kazandere Barajı: %11,55
Pabuçdere Barajı: %11,010