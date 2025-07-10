İSKİ açıkladı: 10 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 10 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

10 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan 10 Temmuz tarihli son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 62,09 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı yüzde 67,45

Darlık Barajı yüzde 70,28

Elmalı Barajı yüzde 77,79

Terkos Barajı yüzde 65,83

Alibey Barajı yüzde 45,57

Büyükçekmece Barajı yüzde 58,29

Sazlıdere Barajı yüzde 49,35

Istrancalar Barajı yüzde 26,95

Kazandere Barajı yüzde 57,4

Pabuçdere Barajı yüzde 58,62