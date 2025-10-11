İSKİ açıkladı: 11 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 11 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

11 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene aynı tarihlerde yüzde 36,48 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından kritik seviyelere indi.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 25,65 seviyesine geriledi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 11 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: