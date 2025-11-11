İSKİ açıkladı: 11 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 11 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
11 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 21.41 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %11
Büyükçekmece: %24
Darlık: %31
Elmalı: %51
Istrancalar: %27
Kazandere: %2
Pabuçdere: %4
Sazlıdere: %22
Terkos: %24
Ömerli: %17