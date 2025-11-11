Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 09:45:00
İSKİ açıkladı: 11 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 11 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

11 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 21.41 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %11

Büyükçekmece: %24

Darlık: %31

Elmalı: %51

Istrancalar: %27

Kazandere: %2

Pabuçdere: %4

Sazlıdere: %22

Terkos: %24

Ömerli: %17

