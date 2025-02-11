İSKİ açıkladı: 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı ne?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 11 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 11 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 11 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
11 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 11 Şubat Salı günü için yüzde 56.99 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
11 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;
Ömerli yüzde 61,78
Darlık yüzde 53,42
Elmalı yüzde 94,12
Terkos yüzde 58,55
Alibey yüzde 40,78
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