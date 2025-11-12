İSKİ açıkladı: 12 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 10:37:00
Haber Merkezi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da yağışlar devam edecek. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 12 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 12 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

12 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, 12 Kasım 2025 itibarıyla megakentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 21,54 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %11

Büyükçekmece: %24

Darlık: %31

Elmalı: %51

Istrancalar: %27

Kazandere: %2

Pabuçdere: %4

Sazlıdere: %22

Terkos: %24

Ömerli: %17

