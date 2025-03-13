İSKİ açıkladı: 13 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:30

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 13 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

13 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 13 Mart bugün yüzde 78,33 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 78,22 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı yüzde 64,87

Büyükçekmece Barajı yüzde 74,55

Darlık Barajı yüzde 76,61

Elmalı Barajı yüzde 95

Istrancalar Barajı yüzde 68,42

Kazandere Barajı yüzde 83,09

Pabuçdere Barajı yüzde 81,81

Sazlıdere Barajı yüzde 57,65

Terkos Barajı yüzde 80,07

Ömerli Barajı yüzde 88,41