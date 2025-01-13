İSKİ açıkladı: 13 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:28

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:28

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 13 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 13 OCAK 2025

İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre 13 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 42.1 olarak paylaşıldı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 46,02

Darlık yüzde 37,87

Elmalı yüzde 82,23

Terkos yüzde 44,45

Alibey yüzde 25,49

Büyükçekmece yüzde 38,35

Sazlıdere yüzde 35,39

Istrancalar yüzde 64,33

Kazandere yüzde 66,28

Papuçdere yüzde 40,92"