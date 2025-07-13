İSKİ açıkladı: 13 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 13 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?



13 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI



İSKİ tarafından açıklanan 10 Temmuz tarihli son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 60,73 olarak

açıklandı.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI



Ömerli Barajı yüzde 64,75

Darlık Barajı yüzde 69,16

Elmalı Barajı yüzde 76,29

Terkos Barajı yüzde 64,39

Alibey Barajı yüzde 43,81

Büyükçekmece Barajı yüzde 57,2

Sazlıdere Barajı yüzde 47,05

Istrancalar Barajı yüzde 28,01

Kazandere Barajı yüzde 54,4

Pabuçdere Barajı yüzde 57,21