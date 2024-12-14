İSKİ açıkladı: 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 14 Aralık tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 14 ARALIK 2024
İstanbul'daki yağışların ardından 14 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 30.21’ e çıktı.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Ömerli Barajı 32,73
Darlık Barajı 29,63
Elmalı Barajı 68,23
Terkos Barajı 34,53
Alibey Barajı 15,51
Büyükçekmece Barajı 29,93
Sazlıdere Barajı 35,68
Istrancalar Barajı 37,76
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