İSKİ açıkladı: 15 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 15 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
15 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 24,96 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 15 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı % 15,81
Darlık Barajı % 39,21
Elmalı Barajı % 49,95
Terkos Barajı % 30,72
Alibey Barajı % 14,52
Büyükçekmece Barajı % 30,02
Sazlıdere Barajı % 27,76
Istrancalar Barajı % 26,61
Kazandere Barajı % 2,67
Pabuçdere Barajı % 10,95