İSKİ açıkladı: 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

17.10.2025 12:55:00
Haber Merkezi
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

17 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 24,75 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 17 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Kazandere Barajı: %2,65

Pabuçdere Barajı: %10,57

Ömerli Barajı: %15,61

Darlık Barajı: %38,72

Elmalı Barajı: %49,69

Terkos Barajı: %30,14

