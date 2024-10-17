İSKİ açıkladı: 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 17 Ekim tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
17 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
17 Ekim 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 34.53 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %7
Büyükçekmece: %37
Darlık: %38
Elmalı: %55
Istrancalar: %24
Kazandere: %2
Pabuçdere: %14
Sazlıdere: %46
Terkos: %47
Ömerli: %27
Etiketler: #barajların doluluk oranı #Baraj
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kamu bankasına ödetmişler!