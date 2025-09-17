İSKİ açıkladı: 17 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

17 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

17 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,9 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %27,55

Darlık Barajı: %47,75

Elmalı Barajı: %55,68

Terkos Barajı: %40,17

Alibey Barajı: %20,65

Büyükçekmece Barajı: %37,08

Sazlıdere Barajı: %34,28

Istrancalar Barajı: %18,84

Kazandere Barajı: %8,41

Pabuçdere Barajı: %24,1