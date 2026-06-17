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İSKİ açıkladı: 17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

17.06.2026 09:54:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 17 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 17 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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17 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 67,57 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLARI HANGİLERİ?  

Güncel ölçümlere göre en yüksek doluluk oranına sahip tesisimiz yüzde 93,91 ile Anadolu Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'dır. En düşük su seviyesine sahip olan barajımız ise yüzde 26,38'lik kritik oranla Istrancalar Barajı olarak kayıtlara geçmiştir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 93,91

Elmalı Barajı: Yüzde 93,62

Darlık Barajı: Yüzde 86,48

Alibey Barajı: Yüzde 63,22

Terkos Barajı: Yüzde 56,29

Kazandere Barajı: Yüzde 50,22

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 50,04

Pabuçdere Barajı: Yüzde 46,44

Sazlıdere Barajı: Yüzde 40,9

Istrancalar Barajı: Yüzde 26,38

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