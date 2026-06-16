AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde 23°C olarak ölçülen sıcaklığın, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde termometreler 22°C'yi, gece ise 19°C'yi gösterecek. Gün boyu nem oranının %50 ile %80 arasında değişeceği öngörülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak kaydedildi.

Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor; rüzgarın Karayel ve Poyrazdan sert (10-35 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN "POYRAZ" UYARISI

AKOM'un yayımladığı raporda özellikle rüzgarın şiddetine dikkat çekildi.

Raporda öne çıkan uyarılar şu şekilde:

Fırtına beklentisi: Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği ve hafta boyunca aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği öngörülüyor.

Sıcaklık aralığı: Hafta boyunca sıcaklıklar genel olarak 26-30°C'ler aralığında seyredecek.

Genel durum: Cuma günü hariç hafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un 17-22 Haziran haftasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, İstanbulluları Cuma günü yağışlı, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyor. Haftanın öne çıkan hava olayları ise tablodaki gibi şekilleniyor:

17.06.2026 Çarşamba: Az Bulutlu ve Açık, 18°C - 29°C, Yağış beklenmiyor

18.06.2026 Perşembe: Parçalı ve Az Bulutlu, 18°C - 28°C, Yağış beklenmiyor

19.06.2026 Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu, 18°C - 26°, 2-5 kg arası

20.06.2026 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, 17°C - 27°C, Yağış beklenmiyor

21.06.2026 Pazar: Parçalı ve Az Bulutlu, 17°C - 29°C, Yağış beklenmiyor

22.06.2026 Pazartesi: Az Bulutlu ve Açık, 17°C - 30°C, Yağış beklenmiyor

Yetkililer, özellikle Cuma günü beklenen sağanak yağış ve hafta boyu sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.