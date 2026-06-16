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AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

16.06.2026 10:24:00
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Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla güncel hava durumu raporunu yayımladı. İstanbulluları rüzgarlı bir hafta beklerken, Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde 23°C olarak ölçülen sıcaklığın, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde termometreler 22°C'yi, gece ise 19°C'yi gösterecek. Gün boyu nem oranının %50 ile %80 arasında değişeceği öngörülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak kaydedildi.

Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor; rüzgarın Karayel ve Poyrazdan sert (10-35 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN "POYRAZ" UYARISI

AKOM'un yayımladığı raporda özellikle rüzgarın şiddetine dikkat çekildi.

Raporda öne çıkan uyarılar şu şekilde:

Fırtına beklentisi: Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği ve hafta boyunca aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği öngörülüyor.

Sıcaklık aralığı: Hafta boyunca sıcaklıklar genel olarak 26-30°C'ler aralığında seyredecek.

Genel durum: Cuma günü hariç hafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

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HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un 17-22 Haziran haftasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, İstanbulluları Cuma günü yağışlı, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyor. Haftanın öne çıkan hava olayları ise tablodaki gibi şekilleniyor:

17.06.2026 Çarşamba: Az Bulutlu ve Açık, 18°C - 29°C, Yağış beklenmiyor

18.06.2026 Perşembe: Parçalı ve Az Bulutlu, 18°C - 28°C, Yağış beklenmiyor

19.06.2026 Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu, 18°C - 26°, 2-5 kg arası

20.06.2026 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, 17°C - 27°C, Yağış beklenmiyor

21.06.2026 Pazar: Parçalı ve Az Bulutlu, 17°C - 29°C, Yağış beklenmiyor

22.06.2026 Pazartesi: Az Bulutlu ve Açık, 17°C - 30°C, Yağış beklenmiyor

Yetkililer, özellikle Cuma günü beklenen sağanak yağış ve hafta boyu sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

İlgili Konular: #hava durumu #akom

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