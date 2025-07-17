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İSKİ açıkladı: 17 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 17 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

17.07.2025 09:24:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 17 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

17 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

17 Temmuz 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 59.51 seviyesinde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %42

Büyükçekmece: %56

Darlık: %68

Elmalı: %75

Istrancalar: %29

Kazandere: %53

Pabuçdere: %54

Sazlıdere: %46

Terkos: %63

Ömerli: %62

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