İSKİ açıkladı: 18 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 18 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
18 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,56 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Elmalı: %89,96
Darlık: %58,50
Ömerli: %56,02
Istrancalar: %68,66
Alibeyköy: %33,67
Kazandere: %32,96
Büyükçekmece: %28,36
Sazlıdere: %25,08
Terkos: %24,79
Pabuçdere: %20,87