İSKİ açıkladı: 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:53

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:53

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

19 KASIM 2024 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

19 Kasım 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 28.11 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %6

Büyükçekmece: %30

Darlık: %30

Elmalı: %50

Istrancalar: %42

Kazandere: %8

Pabuçdere: %6

Sazlıdere: %39

Terkos: %36

Ömerli: %24