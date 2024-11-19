İSKİ açıkladı: 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 19 Kasım tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
19 KASIM 2024 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
19 Kasım 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 28.11 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %6
Büyükçekmece: %30
Darlık: %30
Elmalı: %50
Istrancalar: %42
Kazandere: %8
Pabuçdere: %6
Sazlıdere: %39
Terkos: %36
Ömerli: %24
Etiketler: #barajların doluluk oranı #Baraj
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- DP'de deprem: İstifa ettiler
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!