İSKİ açıkladı: 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 19 Kasım tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:53

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

19 KASIM 2024 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

19 Kasım 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 28.11 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %6

Büyükçekmece: %30

Darlık: %30

Elmalı: %50

Istrancalar: %42

Kazandere: %8

Pabuçdere: %6

Sazlıdere: %39

Terkos: %36

Ömerli: %24


Etiketler: #barajların doluluk oranı #Baraj

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