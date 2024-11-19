Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:47

Dünya çapında pek çok ülkede kutlanan Uluslararası Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım tarihinde gerçekleştiriliyor. Erkeklerin topluma, ailelerine ve çevrelerine yaptıkları katkıları takdir etmek ve erkeklerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu özel gün, Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor. Peki, Dünya Erkekler Günü nedir? 19 Kasım Dünya Erkekler Günü neden kutlanıyor?

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Erkekler Günü her yıl 19 Kasım tarihinde kutlanır. Bu gün, erkeklerin sağlığı, topluma katkıları, cinsiyet eşitliği ve erkek rol modellerini öne çıkarmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ve erkeklerin karşılaştığı zorlukları da gündeme getirir.

HANGİ ÜLKELER DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYOR?

2024 yılı itibarıyla, Uluslararası Erkekler Günü, yetmişin üzerinde ülkede kutlanıyor. İşte bu ülkelerden bazıları:

Amerika Birleşik Devletleri

İngiltere

Hindistan

Fransa

Çin

Avustralya

Kanada

Güney Afrika

İtalya

Norveç

Trinidad-Tobago

ERKEKLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Uluslararası bir Erkekler Günü ilan edilmesi çağrıları ilk kez 1960'larda duyuldu ama bu günün resmen ilanı 1990'ları buldu.

Erkekler Günü artık her yıl 19 Kasım'da 60'dan fazla ülkede kutlanıyor.

Britanya'da 19 Kasımlarda tartışmalar, toplantılar düzenleniyor.