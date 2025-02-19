İSKİ açıkladı: 19 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 19 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 19 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
19 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 67.86 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı 72.19
- Darlık Barajı 63.18
- Elmalı Barajı 94.21
- Terkos Barajı 68.91
- Alibey Barajı 53.69
- Büyükçekmece Barajı 63.91
- Sazlıdere Barajı 50.99
- Istrancalar Barajı 100
- Kazandere Barajı 79.49
- Pabuçdere Barajı 61.31
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON 14 GÜN
- 4 Şubat 52,89
- 5 Şubat 52,98
- 6 Şubat 53,01
- 7 Şubat 53,27
- 8 Şubat 53,82
- 9 Şubat 54,98
- 10 Şubat 55,91
- 11 Şubat 56,99
- 12 Şubat 57,76
- 13 Şubat 59,05
- 14 Şubat 59,82
- 15 Şubat 60,46
- 16 Şubat 61,42
- 17 Şubat 62,63
- 18 Şubat 62,63
Etiketler: #İSKİ #Baraj #baraj doluluk oranı #İstanbul
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