Termometreler eksi 20,6'yı gördü: Dilimli Baraj Gölü dondu!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. 2,5 kilometrelik alana sahip olan barajın yüzeyi 10 santimetre kalınlığında buzla kaplandı.
Yüksekova ve çevresinde hafta içi etkili olan kar yağışı sonrası pazar günü de en düşük hava sıcaklığı eksi 20,6 derece olarak ölçüldü.
Bölgede kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde ve ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Baraj Gölü'nün de donmasına neden oldu. 64 milyon metreküp su kapasiteli barajı gölünün yüzeyi yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buzla kaplandı.
Yüksekova'da yaşayan Kıyas Sırrı, "Bu yıl çok kar yağmadı ama soğuk bir kış mevsimi yaşıyoruz. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Baraj gölünün yüzeyi buzla kaplanıp güzel bir manzara ortaya çıkınca bölgeye gelerek fotoğraf çekmek istedim" dedi.
Etiketler: #baraj gölü #buz #kar yağışı #Yüksekova
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!